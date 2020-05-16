Врач рассказал, передаётся ли COVID-19 новорождённым

https://static.news.ru/photo/811936b0-9787-11ea-ba56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Suhui/Xinhua/Global Look Press

Беременная женщина, болеющая коронавирусной инфекцией, не заражает новорождённого, заявил академик РАН, создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер.

За время пандемии были приняты роды у 18 женщин, заражённых новым заболеванием. Однако все дети были здоровыми.

У всех новорождённых взяли мазок ПЦР, и у всех пришёл отрицательный. Во время беременности плод не инфицируется — так считается, — отметил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, у учёных нет данных о влиянии COVID-19 на возможное развитие пороков у плода. В этой области идут исследования. Пока точных результатов у специалистов нет. Они изучают, как беременные переносят коронавирус, и его влияние на будущее потомство.

В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 307 тысяч человек, выздоровели свыше 1,6 млн.

Как писал NEWS.ru, диагноз COVID-19 в Республике Тыва подтверждён уже у 144 человек, среди них есть беременная женщина и младенец. По выздоровлении из больниц выписаны 29 пациентов.