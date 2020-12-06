Врач рассказал, от чего стоит отказаться на Новый год, чтобы не болеть

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Употребление алкоголя делает организм беспомощным перед вирусами. Такое мнение высказали российские наркологи.

По словам нарколога Алексея Лунькова, при употреблении спиртного организм человека получает отравление и тратит усилия не на противодействие инфекциям и бактериям, а на дезинфекцию и вывод токсических веществ. Тело человека от сравнил с государством, которое во время внутренних конфликтов забывает о защите внешних границ.

Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог и эксперт Общественной палаты Руслан Исаев добавил, что в большей степени иммунитет снижается у тех, кто употребляет алкоголь постоянно. По его мнению, новогоднее застолье на иммунной системе здорового человека никак не скажется.

При этом Исаев добавил, что традиционно в новогодние праздники наблюдается рост числа пациентов в токсикологических отделениях. Это связано не только с объёмом алкоголя, но также и с его качеством.

Здесь скорее влияет именно экономика. Если благосостояние снижается, то есть риск употребления суррогата и контрафакта, — сообщил URA.RU эксперт.

Он добавил, что чаще всего огромный вред организму малообеспеченных людей и алкоголиков наносят не спиртные напитки, а технические средства.

Ранее вирусолог Андрей Плотников назвал специальную диету, которая послужит профилактикой от коронавирусной инфекции во время новогодних праздников. По словам эксперта, правильно подобранная система питания поможет укрепить иммунитет, повысить гемоглобин, а также восполнить дефицит питательных веществ и витаминов.

Плотников рассказал, что в России пациентам с коронавирусом прописывают лечебную диету «Стол № 11», однако её можно использовать и в ходе приготовлений к новогоднему столу. Пищу следует принимать пять раз в день. При этом из рациона нужно исключить жирную и жареную еду. Рекомендуется отказаться от любого масла, алкоголя и сладостей. Блюда можно готовить в тушёном, запечённом или отварном виде, писал NEWS.ru.