Врач рассказал об отсутствии необходимости в третьей дозе вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/8860e28a-7e8e-11eb-9388-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После завершения курса вакцинации от коронавируса нет необходимости в третьей прививке. Об этом заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Можно увидеть, что некоторые уже прививаются по три раза. То есть привились два раза, сделали тест на антитела, им показалось, что этого мало, и они ищут способы вакцинироваться третий раз, обходя систему учёта и контроля, — приводит ТАСС слова медика.

Лиознов отметил, что такая практика может представлять опасность для здоровья граждан, так как до сих пор не выработаны критерии, относительно которых делается вывод о необходимости дополнительных прививок или об их нежелательности. Для того чтобы дать какие-то рекомендации, по словам врача, нужно следить за текущей динамикой здоровья вакцинированных пациентов.

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