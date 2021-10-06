Врач рассказал об особой опасности коронавируса для людей старше 60 лет

В России заболеваемость и смертность от коронавируса значительно выросла с наступлением осени. При этом у людей старше 60 лет риск попасть в больницу от осложнений COVID в 30 раз выше, чем у более молодых пациентов, признался главврач Московского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий в беседе с «Радио 1».

Для людей старше 60 лет риск попасть в больницу с коронавирусом возрастает более чем в 30 раз по сравнению с молодыми. При этом нельзя забывать о том, что у пожилых пациентов достаточно много хронических заболеваний. И мы знаем и сами наблюдаем, что ковид очень сильно влияет на течение многих хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной системы, — заметил Яроцкий.

Он добавил, что для снижения риска заболеть опасной инфекцией пожилым людям следует сделать прививку, так как особых противопоказаний по возрасту у вакцины от коронавируса нет. Иногда могут возникнуть боли в месте укола, слабость и головокружение, но все побочные эффекты, как правило, проходят в течении трёх дней, пояснил Яроцкий. Перед тем как сделать прививку пожилому человеку следует обязательно проконсультироваться с терапевтом, добавил он.

Ранее учёные выяснили, что у переболевших коронавирусом людей старше 60 антител примерно в два раза больше, чем у 20-летних. При этом количество защитных молекул никак не зависит от тяжести перенесённого заболевания.