https://static.news.ru/photo/a09313a0-4ee7-11ea-8175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Кардиолог Юрий Конев рассказал, чем может быть опасна ранняя весна. Её тяжело переносят пенсионеры и люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Все, кто входит в групп риска, могут столкнуться с мигренями, сердечными болями, болями в суставах и обострением сосудистых заболеваний. В период аномально плюсовых показателей происходит большинство инфарктов, цитирует доктора «Вечерняя Москва».

Также этим чреваты резкие скачки атмосферного давления. К изменениям погоды необходимо готовиться заранее. При сильных перепадах температур нужно снизить физические нагрузки, принимать прописанные врачами таблетки, стоит отказаться от алкоголя и табака. Лучше позволить себе выспаться, приятно провести время с близкими, правильно питаться. В частности, стоит отказаться от жирной пищи и отдать предпочтение салатам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что погода в марте ожидается в пределах климатической нормы. Такой прогноз дали на первый месяц весны синоптики.