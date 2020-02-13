Кардиолог Юрий Конев рассказал, чем может быть опасна ранняя весна. Её тяжело переносят пенсионеры и люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Все, кто входит в групп риска, могут столкнуться с мигренями, сердечными болями, болями в суставах и обострением сосудистых заболеваний. В период аномально плюсовых показателей происходит большинство инфарктов,
Также этим чреваты резкие скачки атмосферного давления. К изменениям погоды необходимо готовиться заранее. При сильных перепадах температур нужно снизить физические нагрузки, принимать прописанные врачами таблетки, стоит отказаться от алкоголя и табака. Лучше позволить себе выспаться, приятно провести время с близкими, правильно питаться. В частности, стоит отказаться от жирной пищи и отдать предпочтение салатам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что погода в марте ожидается в пределах климатической нормы. Такой прогноз дали на первый месяц весны синоптики.
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