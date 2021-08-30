Врач рассказал об опасности вируса гриппа в этом году

Грипп в этом году может циркулировать в России активнее, чем в прошлом, поэтому необходимо пройти вакцинацию. Об этом рассказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. Его слова приводит ТАСС.

Лиознов заявил , что в прошлом году на фоне пандемии коронавируса пациентов с гриппозной инфекцией почти не наблюдалось, тогда как сейчас достаточно большое число россиян переболели коронавирусной инфекцией или сделали прививку от неё. Поэтому сохраняется опасность заболевания как гриппом, так и гриппом в сочетании с коронавирусной инфекцией, уточнил врач. В связи с этим глава НИИ призвал россиян вакцинироваться от гриппа.

Ранее сообщалось, что в наступающем сезоне в России планируется привить от гриппа более 87 млн человек, в том числе до 60% всех россиян и до 75% пациентов, отнесённых к группам риска. В субъекты уже отгружено 70% вакцин от нескольких различных вирусов гриппа, 54% от общего числа отгруженных вакцин поставлено в регионы.