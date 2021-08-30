Врач рассказал об опасности вируса гриппа в этом году

Грипп в этом году может циркулировать в России активнее, чем в прошлом, поэтому необходимо пройти вакцинацию. Об этом рассказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. Его слова приводит ТАСС.
Лиознов
Ранее сообщалось, что в наступающем сезоне в России планируется привить от гриппа более 87 млн человек, в том числе до 60% всех россиян и до 75% пациентов, отнесённых к группам риска. В субъекты уже отгружено 70% вакцин от нескольких различных вирусов гриппа, 54% от общего числа отгруженных вакцин поставлено в регионы.