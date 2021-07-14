Врач рассказал об опасности сна под кондиционером

Спать при включённом кондиционере ни в коем случае нельзя. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор Борис Ревич.

По словам учёного, из-за того, что в России традиционно маленькие жилплощади, то работающий всю ночь над головой кондиционер может привести к простуде.

Кондиционер удобен в том случае, если спальня у вас — примерно 40-50 кв м, и где-то в углу находится кондиционер, а не над спальным местом. Тогда вы можете спокойно спать, — подчеркнул Ревич.

Эксперт рекомендует при стеснённых условиях охлаждать комнату с помощью кондиционера перед сном. Также можно, ненадолго включать его ночью.

Для охлаждения тела в жару он советует воспользоваться мокрым полотенцем, которое нужно положить сзади на шею. Это снизит температуру в сосудах, по которым кровь течёт к головному мозгу.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова рассказала, чтобы быстро уснуть в жаркую погоду, нужно перед сном положить в морозилку наволочку и простыню.