Врач рассказал об опасности приёма витаминов при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/60e9fae2-427b-11eb-8506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Бесконтрольный приём витаминов при коронавирусе и других инфекционных заболеваниях может быть опасен. Не стоит при заболевании бежать в аптеку и «накупать всего», считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

При коронавирусе за назначениями надо обращаться к врачу. И в каждом конкретном случае при приёме витаминов нужно советоваться с врачом, приводит мнение эксперта РБК.

Многие витамины приводят к страшным последствиям при передозировке, предупредил врач. Например, бесконтрольный приём витамина С грозит выкидышем при беременности. Лучше всего употреблять в пищу природные источники витаминов: морковь, укроп, лимоны, советует специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что витамины важно принимать для профилактики заболеваний, а также для восстановления организма после выздоровления. Однако употреблять витамины сразу после болезни нельзя — необходимо, чтобы прошло хотя бы семь-десять дней.