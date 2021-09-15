Перенёсших COVID-19 предупредили об опасности ношения обуви на каблуках

Людям, переболевшим коронавирусом, не стоит носить обувь на каблуках. Это грозит нарушением кровообращения при постковидном синдроме и может привести к смерти от остановки сердца, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

Врач отметил , что при постковидном синдроме на 30% увеличивается риск образования тромбозов, в том числе в венах нижних конечностей, а высокий каблук создаёт дополнительную нагрузку на ногу и вены. Ношение обуви на каблуках не рекомендуется пациентам с нарушением кровообращения ног, варикозным расширением вен, а также тем, кто перенёс тромбофлебит или имеет риски этих недугов. Врач советует в период восстановления носить максимально удобную обувь.

Риски накладываются и могут быть фатальными — в самом неблагоприятном случае вызвать тромбоэмболию лёгочной артерии, остановку сердца и смерть, — отметил эксперт.

Ранее диетолог Наталья Нефедова рассказала, что снизить риск возникновения тромбоза на фоне коронавируса можно только с помощью медикаментозного лечения. Также переболевшим коронавирусом рекомендовано делать коагулограмму — анализ на свёртываемость крови, а для защиты от сгущения крови стоит пить много жидкости, лучше всего воды.