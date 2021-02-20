Врач рассказал об опасности неправильного употребления соли

https://static.news.ru/photo/3bc8f684-7389-11eb-9a1a-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Нутрициолог Маргарита Львова дала советы по употреблению соли. Она заявила, что без медицинских показаний не стоит использовать эту приправу, поскольку хлорид натрия участвует во многих процессах организма.

Чтобы соль приносила пользу, стоит употреблять йодированный продукт. Пищу следует подсаливать после приготовления, поскольку йод выпаривается во время термической обработки. Доктор подчеркнула, что ежедневная норма соли не должна превышать пяти граммов, такую рекомендацию даёт Минздрав.

Если вы посолили себе салат, например, съели какой-то стейк с солью, то три солёных огурца будут уже лишними, потому что переизбыток натрия также ведёт к определённым патологиям, — рассказала доктор журналистам телеканала «Звезда».

Она пояснила, что при переизбытках соли в организме могут развиться определённые патологии. К ним относится остеопороз и повышение отёчности. Остеопороз возникает из-за превращения костной ткани в пористую и ломкую, из костей вымываются аминокислоты.

Дальше начинаются отёки, потому что водно-электролитный баланс в организме нарушается, натрий держит воду, повышается отёчность, дальше идёт у нас гипертония, нарушается работа почек. У кого что будет слабое, то первым и нарушит свою работу, — отметила Львова.

Досаливать еду не стоит, если вкус пищи кажется ярким и без добавления соли. Доктор подчеркнула, что элементы, из которых состоит соль, человек может получать, употребляя другие продукты. Например, ананас, редис, брокколи, капусту, огурец, томаты, морковь, сладкий перец.

Как писал NEWS.ru, врач в области регенеративной медицины Амир Кхан рассказал о шести правилах питания, которые способствуют долголетию.