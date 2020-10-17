Врач рассказал об опасности бороды во время пандемии коронавируса

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Наличие любой густой растительности на лице делает защитные средства от коронавирусной инфекции бесполезными. Неэффективными становятся даже маски самого высокого качества. Об этом заявил врач-вирусолог Владислав Комиссаров.

По его словам, человек с густой бородой имеет больше шансов заразиться гриппом, коронавирусом и другими инфекциями в период прогрессирования вирусов.

Уже неоднократно говорилось о том, что из-за бороды защитное средство не удаётся правильно и плотно зафиксировать, маска не прилегает плотно к лицу и повышает вероятность заразиться. Вирус может попасть на растительность, а затем оказаться на слизистых, и заражения не избежать, — цитирует Комиссарова «Вечерняя Москва».

Врач считает, что в период эпидемии ОРВИ, гриппа или других вирусных заболеваний лучше сбривать бороды и усы. Малейшие капельки мокроты и слизи могут попасть на волосяной покров бороды, если рядом с человеком кто-то чихнёт. Вирус длительное время сохраняет свои свойства, находясь на волосах. Медик напомнил об исследовании швейцарских учёных, которые установили, что «у бородатых мужчин в возрасте от 18 до 78 лет микробов и бактерий на волосяном покрове лица больше, чем на шерсти собак».

По его словам, людям с густой растительностью на лице необходимо следить за гигиеной, например, мыть волосы только с шампунем, при высыпании пользоваться специальными антисептическими средствами.

Комиссаров также предостерёг в период пандемии от посещения парикмахерских и барбершопов, поскольку велик риск заразиться инфекцией, несмотря на соблюдение всех мер безопасности.

Ранее врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала о необычной пользе: растительность защищает кожу лица от прямого попадания ультрафиолета, а это отличный способ защиты от онкологии, писал NEWS.ru.