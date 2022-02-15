Врач рассказал об опасном воспалении при коронавирусе
Иммунолог Крючков предупредил о развитии энцефалита при COVID-19
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:33, 16 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В некоторых случаях у заразившихся коронавирусной инцекцией пациентов может происходить опасное воспаление мозгового вещества. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючок. По его словам, природа данного явления в настоящее время обсуждается.
При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит, — пояснил учёный.
Он добавил, что природа явления в настоящее время обсуждается. Энцефалит может быть как иммунным вторичным, также он может быть с вирусым триггером.
Энцефалит представляет собой группу заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга. Их делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические.
Самым надёжным способом защиты от коронавирусной инфекции специалисты называют вакцинацию. В настоящее время двумя дозами вакцины привиты более 80 млн россиян, коолективный иммунитет составляет около 64%.
Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят штамм «омикрон». По словам врача, астма вызывает приступы удушья из-за отёка бронхов. Данное состояние увеличивает напряжение на респираторную систему во время болезни коронавирусом, отметил эксперт.