Врач рассказал об опасном воспалении при коронавирусе

В некоторых случаях у заразившихся коронавирусной инцекцией пациентов может происходить опасное воспаление мозгового вещества. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючок. По его словам, природа данного явления в настоящее время обсуждается.

При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит, — пояснил учёный.

Он добавил, что природа явления в настоящее время обсуждается. Энцефалит может быть как иммунным вторичным, также он может быть с вирусым триггером.

Энцефалит представляет собой группу заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга. Их делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические.

Самым надёжным способом защиты от коронавирусной инфекции специалисты называют вакцинацию. В настоящее время двумя дозами вакцины привиты более 80 млн россиян, коолективный иммунитет составляет около 64%.

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