Врач рассказал об опасном побочном заболевании после вакцинации

Детский кардиохирург из США Билл Новик предупредил об опасном побочном заболевании, которое может развиться у детей после вакцинации. Это проблемы с сердцем или миокардит, пишет РИА Новости.

Повторная вакцинация иногда ведет к миокардиту, однако в большинстве случаев эффект остается незначительным. Тем не менее если у вас именно такой серьёзный случай, то в будущем у вас могут возникнуть проблемы с сердцем, — пояснил врач в интервью агентству.

Миокардит в зависимости от сложности может привести к очень серьёзным и долгосрочным последствиям. Однако многие пациенты могут его избежать. На данный момент зафиксировано мало случаев миокардита, которые связаны с прививкой от коронавируса, но они есть.

У специалистов ещё очень мало времени, чтобы достаточно изучить долгосрочные последствия от вакцинации.

В мире сложилась чрезвычайная ситуация, и все мы, кто получил вакцину, участвуем в своеобразном эксперименте. Могут быть побочные эффекты, но на данный момент они не достигают такого уровня, который заставил бы прекратить вакцинацию, — заявил Новик.

Однако все врачи сходятся в том, что смертность от коронавируса гораздо выше, чем опасность от осложнений после прививки.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что побочные реакции от второго компонента вакцины от коронавируса могут быть гораздо активнее, чем от первого. Реакция на первый компонент может отсутствовать вовсе, а второй способен вызывать её эффективные проявления.