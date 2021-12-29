Врач рассказал об опасном исходе сочетания алкоголя с лекарствами

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о риске смешивания алкоголя и медицинских препаратов. По словам медика, существует ряд лекарств, которые категорически запрещается смешивать даже с бокалом шампанского в Новый год. Да и в целом неизвестно, как поведёт себя организм, если смешать со спиртным те лекарства, которые разрешено с ним употреблять. По мнению доктора, которое он озвучил в беседе с радио Sputnik, такие эксперименты также не стоит проводить, подтверждением тому служат случаи из врачебной практики.

Может быть такая вещь, как идиосинкразия — это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть к сочетанию алкоголя и лекарства, — рассказал иммунолог.

Доктор отметил случай из его практики, когда пациент принял таблетку анальгина и запил её портвейном.

И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все «вскипает», кожа слезает. Если хотите запить таблетку алкоголем, представьте себе эту картину, — сказал врач.

Как порекомендовал иммунолог, даже в случае завершения приёма медпрепаратов лучше подождать несколько дней, прежде чем употреблять спиртные напитки, или вовсе заменить их на безалкогольный вариант. Например, выбрать безалкогольное вино, из него под вакуумом удаляется лишний спирт до содержания в 1% для сохранения вкуса. По словам врача, это значительно безопаснее.

Категорически запрещено смешивать с алкоголем антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС, или обезболивающие), сульфаниламиды. Именно такое сочетание с алкоголем приводит к синдрому Лайелла. Также значительный риск возникает при смешивании антидепрессантов, антигистаминов, антикоагулянтов и кардиотропов с алкоголем.

Ранее руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, можно ли выпить в новогоднюю ночь шампанского тем, кто только сделал прививку. По мнению микробиолога, пара бокалов напитка существенно не скажутся на выработке антител.