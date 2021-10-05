Врач рассказал об эффективности гелий-кислородной смеси при лечении COVID

Гелий-кислородная смесь показала свою эффективность в лечении различного рода пневмоний, в том числе — коронавирусной. Сейчас это средство тестируют для лечения COVID. Об этом рассказал главный анестезиолог-реаниматолог Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Валерий Стец в беседе с «МИР 24».

Мы находимся в стадии разгара исследований, работы достаточно активно ведутся. Собираемся набрать достаточно большой материал, который можно было бы статистически обработать и представить наиболее достоверные результаты, потому что до сего времени у нас были группы по 20--30 человек, у которых мы наблюдали ряд эффектов. Сейчас мы собираемся не меньше ста человек исследовать, чтобы представить на суд коллег результаты этой работы, — признался Стец.

Он добавил, что подобную методику лечения можно начать массово использовать уже сейчас, так как безопасность гелий-кислородной смеси научно доказана. Чтобы начать лечение этим средством, требуется лишь закупить необходимое оборудование и провести небольшой инструктаж персонала, заверил Стец.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак представил инновационную технологию: электронный подавитель вирусов «Тор», не имеющий аналогов в мире. По его словам, прибор «в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией».