Пробежки по зимнему парку будут полезны людям, которые испытывают стресс, заявил заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.
В солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение, — пояснил он.
Врач также отметил, что такой вид физической активности помогает укрепить иммунитет, является хорошим способом для профилактики простуды, повышает уровень серотонина и адреналина в крови.
При этом специалист подчеркнул, что слишком частые и изнурительные тренировки вызывают усталость и подавленность,
Ранее NEWS.ru писал, что врачи назвали три продукта, которые помогают стабилизировать гормон стресса кортизол. В небольших количествах данный гормон способствует улучшению здоровья, однако повышенные показатели в течение длительного времени приводят к головным болям, гиперчувствительности, хронической усталости и перепадам настроения, а также ухудшают иммунитет и вызывают набор веса, в особенности вокруг живота.
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