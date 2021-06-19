Врач объяснил запах гнили после коронавируса

https://static.news.ru/photo/439e3b06-d259-11eb-b35f-96000091f725_660.jpg Фото: Howard Lipin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лор-врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что переболевшие коронавирусом могут почувствовать сильный запах гнили, от которого сложно избавиться, передаёт URA.RU.

По словам медика, неприятный запах может возникнуть из-за гайморита. Во время этой болезни носовые пазухи воспаляются и источают вонь.

Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется всё сильнее с каждым днём, — заметил специалист.

Тем не менее по мере вскрытия отверстия неприятный запах выходит, из-за чего человек может и сам стать его источником. В результате коронавирус провоцирует развитие ринита, а тот, в свою очередь, развитие гайморита. С такими симптомами, по словам специалиста, необходимо обратиться к врачу и сделать рентген или КТ пазух носа.

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