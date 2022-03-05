Врач рассказал о вредных в сочетании с антибиотиками продуктах

Антибиотики являются наиболее «конфликтной» группой препаратов, их не стоит сочетать с молочной продукцией и алкоголем, заявил врач Тимур Асанов. Он также посоветовал принимающим антибиотики россиянам отказаться от кислой пищи, пишет «Радио 1»

Важно понимать, что, например, антибиотики являются одними из наиболее «конфликтных» препаратов. Принимая их, из меню нужно исключить молочную продукцию, так как она существенно нейтрализует оказываемое антибиотиками действие. Жизненно важно отказаться и от алкоголя. Временно откажитесь от кислой пищи — фруктов, газировок, соков, сухого вина и любых блюд, для приготовления которых используют уксус, — перечислил Асанов.

Он также рассказал, что не стоит сочетать с антидепрессантами. Так, например, он посоветовал отказаться от выдержанных сыров, квашеной капусты, соевого соуса, вяленой рыбы и мяса, йогуртов и сметаны. В указанных продуктах содержится вещество тирамин, которое в сочетании с антидепрессантами может сильно повысить артериальное давление.

Ранее профессор СПбГУ Карина Ленская рассказала, почему не помогает бесконтрольный приём антибиотиков. По её словам, многие пациенты, которые постоянно пьют таблетки, становятся к ним невосприимчивы.