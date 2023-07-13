Врач рассказал о вреде использования лекарств на основе марихуаны Доктор медицинских наук Масленникова: лекарства на основе марихуаны могут быть опасны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Препараты на основе марихуаны могут нанести вред здоровью пациента при бесконтрольном применении, заявила в комментарии NEWS.ru доктор медицинских наук, врач восстановительной медицины учебно-научного центра МВТУ им. Баумана Елена Масленникова. По ее словам, главный компонент таких лекарств является легким наркотиком, у людей он может вызвать привыкание.

Вред такие лекарства могут принести, если их употребляют бесконтрольно и не по назначению. Марихуана считается легким наркотиком, после нее можно перейти на более тяжелые, так как у человека перестает вырабатываться эндорфин — защитное вещество, и в итоге у человека может появиться зависимость, — рассказала Масленникова.

В то же время она подчеркнула, что препараты с марихуаной в составе не являются редкостью. Они распространены во многих странах, и даже в России были прецеденты. Их применяют при лечении онкобольных, болезни Паркинсона для обезболивающего и седативного эффекта.

Однако их использование разрешено строго по решению комиссии в медицинских учреждениях. Только в Америке, насколько я знаю, их можно приобрести в аптеке по рецепту врача, — уточнила специалист.

Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты социологического исследования, показавшего, что 41% россиян считает наркоманию проблемой медицинского характера. К социальной ее отнесли только 28% респондентов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.