Врач рассказал о возросшей нагрузке на больницы Подмосковья

Количество поступающих пациентов с коронавирусом выросло за две недели с трёх-пяти человек в день до 20, рассказал «Радио 1» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. Он добавил, что в лечебное учреждение попадают и молодые граждане — в основном невакцинированные.

Знаете, изменился «портрет» пациента — сейчас это в основном лица от 18 до 59 лет, достаточно молодые, работоспособные и ведущие активный образ жизни. Но они, как правило, не привиты от ковида, и поэтому мы видим такую сложную ситуацию, — сказал Осипов.

Он заявил, что мест ещё хватает, но нагрузка на персонал резко увеличилась. Ситуация может усугубиться, если граждане будут игнорировать меры безопасности. Главврач заметил, что вирус стал более сложным и агрессивным, он может «скрываться» под видом других инфекций.

Ранее иммунолог призвал власти к жёстким мерам в вопросах вакцинации от COVID-19 в условиях пандемии, когда существует угроза жизни людей. Об этом НСН заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, необходимо ввести обязательные прививки от коронавируса.