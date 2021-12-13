Врач рассказал о возможности совмещения разных прививок от коронавируса

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о комбинации разных вакцин от коронавируса. По его словам, вакцины основаны на одном и том же механизме воздействия на человека, что делает их совмещение совершенно безопасным, пишет РИА Новости.

Вакцинация разными производителями возможна. Все производители в качестве антигена используют один и тот же белок — S-белок. Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остаётся тем же — защита организма от вируса, — рассказал специалист.

В организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса, пояснил специалист.

Разные вакцины моделируют один и тот же процесс. Поэтому вакцинация разными вакцинами не опасна, — сделал вывод медик.

Поздняков обратил внимание, что «клиническая польза от вакцинации разными вакцинами может быть», так как «чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система». И совмещение вакцин не влияет на иммунный статус человека. Тем более, что в медицинской практике существует смешивание вакцин от разных заболеваний: например, гепатита В, клещевого энцефалита, гриппа.

Сначала человек прививается от клещевого энцефалита одной вакциной, а через три года, когда наступает срок ревакцинации, её уже может не быть в наличии. В таком случае человек прививается другой вакциной и всё равно получает нужную защиту. С гриппом такая же ситуация: прививка необходима ежегодно, производители разные, поэтому вакцинацию могут проводить разными препаратами, — пояснил инфекционист.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты привитым иностранными вакцинами и тем, кто неофициально переболел коронавирусом, сможет выдавать портал «Госуслуги». По её словам, сервис технически к этому готов.