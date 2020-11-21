Врач рассказал о влиянии антисептиков на состояние кожи

https://static.news.ru/photo/91730b70-2d56-11eb-abd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-дерматолог Алексей Едемский считает, что использование антисептиков и частое мытьё рук на фоне пандемии коронавируса в сочетании со снижением температуры воздуха привело кожу россиян в «состояние войны».

Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik. По словам медика, эти факторы имеют довольно агрессивное воздействие на кожу человека и резко отрицательно сказываются на её состоянии. И это происходит практически везде: в помещении кожа начинает пересыхать из-за центрального отопления, на улице — из-за холода.

Когда человек каждый час моет руки, натирает их антисептиками и обезжиривает, то кожа постоянно находится в состоянии войны, — пояснил Едемский.

По его словам, в таких условиях кожный покров постоянно «пытается восстановиться», но ему это не удаётся из-за постоянного воздействия негативно влияющих факторов.

При этом он призвал во время пандемии не отказываться от антисептиков и прочих средств гигиены, но параллельно использовать крем для рук. По его словам, это поможет сохранить здоровье кожи. В частности, врач посоветовал прибегать к плотным защитным кремам по типу эмолентов, которые «обволакивают кожу и не дают возможности влаге испаряться из неё».

Надо обращать внимание, чтобы состав крема был максимально простым. Чем больше компонентов, чем сложнее крем, тем больше вероятность, что вот эта пересохшая, чувствительная кожа отреагирует на какой-либо из компонентов негативно аллергией, — заявил Едемский.

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