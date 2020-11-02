Врач рассказал о влиянии группы крови на лечение от коронавируса

https://static.news.ru/photo/42c76c3e-1d37-11eb-9cfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа крови пациента не влияет на тяжесть течения коронавирусной инфекции и летальность. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос, влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость. Достоверных различий не получили, — сообщил в Facebook медик.

Он прикрепил диаграммы с данными, согласно которым средняя длительность стационарного лечения пациентов с подтверждённым COVID-19 и различными группами крови колеблется от 13 до 16 дней. Соотношение летальных случаев выписанным пациентам примерно одинаковое при разных группах крови.

Ранее западные учёные выявили зависимость тяжести протекания коронавируса от группы крови, проанализировав данные 430 тысяч человек. Как высилось, среди тех, чей результат на коронавирус оказался положительным, было больше людей со II, III и IV группами крови, чем с I. По мнению учёных I группа крови не содержит антигенов эритроцитов, которые пропускают вирус в организм, это делает человека менее восприимчивым к болезни.

Кроме того, эксперимент был проведён также в Канаде, в нём приняли участие инфицированные коронавирусом пациенты с тяжёлым течением болезни. Выяснилось, что пациентам со II и IV группами крови требовалась искусственная вентиляция лёгких, многим людям с такими группами крови потребовался диализ из-за почечной недостаточности. Таким образом, по результатам исследования, больные коронавирусом со II и IV группами крови имеют больший риск поражения и дисфункции органов при осложнённом течении коронавируса, чем пациенты с I и III группами, писал NEWS.ru.