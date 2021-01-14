Врач рассказал о влиянии фруктов и овощей на усвояемость витамина C

https://static.news.ru/photo/8456ba90-56f5-11eb-8088-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский рассказал, какое влияние оказывает фермент аскорбатоксидаза, содержащийся в овощах и фруктах, на витамин C.

По его словам, данный фермент содержит медь и его часто обвиняют в том, что он влияет на аскорбиновую кислоту.

На самом деле фрукты и овощи с высоким содержанием аскорбатоксидазы крайне мало влияют на разрушение витамина С. Это происходит, но, во-первых, многие способы приготовления этот фермент уничтожают, а во-вторых, внутри организма его влияние крайне слабое, — пояснил эксперт.

Бобровский подчеркнул, что потребление продуктов с аскорбатоксидазой не может вызвать дефицита этого витамина. Он рассказал, что в средние века от недостатка витамина C, цинги, погибло больше мореплавателей, чем во всех военно-морских баталиях, однако в наше время дефицит встречается достаточно редко. Например, у тех, кто вообще не ест зелень, овощи и фрукты.

Таких людей мало, недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С, — цитирует врача радио Sputnik.

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