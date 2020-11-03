Врач рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус

https://static.news.ru/photo/d086ca14-1e32-11eb-95de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что употребление алкоголя при коронавирусе может изменить форму течения болезни. По его словам, тяжесть инфекции зависит от защитных свойств организма, а спиртное подрывает иммунитет.

В итоге заразившийся человек, употребляя алкоголь, рискует тем, что его заболевание из лёгкой формы может перейти в среднее или тяжёлое, рассказал Исаев в беседе с радио Sputnik.

Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжёлым осложнениям и последствиям, — пояснил нарколог.

Он добавил, что ряд лекарств, которые применяют при лечении коронавируса, несовместимы с алкоголем. В первую очередь, речь идёт об антибиотиках.

Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов — препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах, — уверен Исаев.

Кроме того, нарколог подчеркнул, что у больного человека может сработать защитная реакция организма на спиртное. В тяжёлом состоянии у человека не будет желания выпивать, добавил специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда коронавирусная инфекция перестанет представлять большую опасность для населения. По его мнению, сначала должно пройти от года до трёх лет. Кроме того, новая мутация вируса, которая сделала его более заразным, считает профессор.