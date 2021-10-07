Врач рассказал о тяжёлом сочетании коронавируса и ангины

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Коронавирус оказывает негативное влияние на мужское здоровье, но этот вопрос пока мало изучен. Как заявил академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь, пока известно, что организм после болезни три-четыре месяца меняется, передаёт РИА Новости.

Влияет плохо, вопрос не изучен и вряд ли будет изучен до конца. Наши учёные внесли свой вклад большой, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, но надеемся, что это...