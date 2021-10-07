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Врач рассказал о тяжёлом сочетании коронавируса и ангины

01:42, 08 октября 2021
Врач рассказал о тяжёлом сочетании коронавируса и ангины Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
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Отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, насколько тяжело протекают одновременное заражение ангиной и коронавирусом. Это может привести к хроническому тонзиллиту и пневмонии, приводит мнение доктора URA.RU.

Говорить о том, что ангина была и исчезла, это вряд ли. Скорее всего, будет выраженная хронизация нёбных миндалин, разовьётся хронический тонзиллит. И ковид на фоне сниженного иммунитета опустится на уровень бронхов и лёгких, диагноз будет переноситься очень тяжело касательно лёгких и бронхов, вплоть до пневмонии, — пояснил доктор.

Специалист отметил, что сложно лечить пациента от ангины и коронавируса одновременно. Это выглядит «жутким» заболеванием.

Каждое состояние протекает самостоятельно, но при этом, поскольку мы говорим о голове, глотке, полости носа, носоглотке, это анатомически практически неразделимо, поэтому это выглядит жутким и плохо управляемым заболеванием, когда очень и очень плохо, — рассказал медик.

Состояние сопровождается очень высокой температурой, сильными болями в горле, головной болью. Всё это, по словам врача, опускается на уровень гортани, трахеи, бронхов и лёгких. Поскольку одна инфекция в данном случае дополняет другую, заболевание будет протекать очень тяжело.

Ранее сообщалось, что с наступлением осени возрастает активность вирусов, поэтому россияне подвержены различным заболеваниям.

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