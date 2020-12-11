Врач рассказал о том, как дети переносят коронавирус

https://static.news.ru/photo/5f7c900e-3bbc-11eb-a92b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У детей коронавирусная инфекция может протекать под видом различных заболеваний и недомоганий, сообщил главный педиатр столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

Он пояснил, что COVID-19 может проявляться как ОРВИ, желудочно-кишечная инфекция, септический шок и т. д.

Клинические особенности и маски у детей с коронавирусом клинически разнообразны. Это клинически полиморфное заболевание, которое может протекать под маской ОРВИ, под маской желудочно-кишечной инфекции, пневмонии без дыхательной недостаточности и с ней, мультисистемного воспалительного синдрома <...>, в тяжелых случаях это носит маски сепсиса, септического шока, когда развивается уже полиорганная недостаточность, — приводит слова Османова РИА Новости.

Он подчеркнул, что переболевшие коронавирусом дети находятся под пристальным наблюдением медиков, что помогает избежать большого числа госпитализаций со среднетяжёлыми формами COVID-19.

С начала года по 16 ноября в России было зафиксировано 46 489 случаев заражения детей коронавирусом, среди которых около 65% составляют учащиеся старших классов. Госпитализация потребовалась 2131 ребёнку, из них только у 10% заболевание протекало в тяжёлой форме, говорится в сообщении.

Специалист отметил, что почти у каждого пятого ребёнка, который перенёс коронавирус без явных симптомов, анализы показали пневмонию, которая никак не проявлялась.

Одной из особенностей протекания у детей является то, что инфекция поражает несколько жизненно важных органов — прежде всего легкие и сердце. Отмечено также, что у детей может быть более длительное выделение вируса даже после нормализации состояния, — сказал Османов.

Он подчеркнул, что переход на удалённый режим обучения — очень важная мера по сдерживанию коронавируса, как и любой другой инфекции.

Как писал ранее NEWS.ru, специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета обнаружили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19.

Медики отметили, что дети зачастую переносят заболевание в лёгкой форме или бессимптомно. Однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) коронавирус может стать причиной воспаления некоторых органов и тканей, например сердца, лёгких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи и глаз.