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Доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев рассказал, как кратковременное голодание воздействует на здоровье человека.

По его словам, при отказе от пищи на 12-36 часов организм начинает избавляться от чужеродных элементов, в том числе старых, изменённых и нефункционирующих клеток, преобразуя их в глюкозу, необходимую для выработки энергии.

Также при голодании энергия начинает поступать за счёт жирных кислот, что помогает сбросить вес, снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

Не получая питания извне, организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях. Это заставляет его активизировать защитные силы, которые призваны уничтожить любые угрозы. Поэтому специалисты говорят, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему, — пояснил Сергеев.

Он подчеркнул, что при голодании иммунная система начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами, в связи с чем практикующие воздержание от еды люди редко болеют.

Врач уточнил, что наиболее щадящей схемой голодания является «12/12». При таком графике рекомендуется завтракать в 07:00, а ужинать — в 19:00.

При схеме «14/10» специалист советует завтракать не раньше 08:00, а ужинать — не позднее 18:00. Нарастить мышцы поможет режим питания «16/8» — завтрак в 08:00, а ужин — в 16:00.

Сергеев также отметил, что при голодании не нужно отказывать от воды, передаёт RT .

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