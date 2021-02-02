Врач рассказал о связи герпеса с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/aa016406-655b-11eb-824b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, у которых часто «активизируется» герпес, тяжелее переносят COVID-19, сообщил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, во время пандемии важно «купировать» факторы, провоцирующие герпес: стресс, нарушение работы щитовидной и половых желёз, сахарный диабет.

Кроме герпеса, опасны и ОРВИ, и плазменная пневмония. Иммунитет человека, перенёсшего в тяжёлой форме какую-либо болезнь, истратил все свои ресурсы, и если в период восстановления попадёт другой вирус, то он может вызвать тяжёлое протекание болезни, — сообщил в эфире «Радио 1» Жемчугов.

Он добавил, что хронические заболевания необходимо «держать» в стадии ремиссии. А противостоять коронавирусу, по его словам, помогает генетическая память, которая передаётся через ДНК. Врач пояснил, что клеточная память врождённого иммунитета позволяет некоторым людям быть устойчивыми к коронавирусу. При этом он подчеркнул, что любую защиту организма нужно поддерживать. Иммунолог посоветовал не забывать о закаливании, витаминах, особенно об омеге-3 и витамине D, содержащихся в рыбе.

Как писал NEWS.ru, коронавирус может мутировать двумя путями, становясь либо менее летальным, либо более опасным. Об этом заявил онкоиммунолог Даниил Щепеляев. По его мнению, COVID-19 в Европе, США и на Дальнем Востоке со временем станет менее летальным. Это связано с тем, что любой особо патогенный вирус мутирует так, чтобы вызывать более хроническое и менее смертоносное заболевание, не убивая при этом хозяина. И это подтверждается течением болезни инфицированных, наблюдаемой в клиниках с марта прошлого года. А вот мутации из Экваториальной Африки могут быть в разы более опасными, так как там тепло и сыро.