https://static.news.ru/photo/ff7cc464-be9c-11e9-ad69-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Kreutzer/Global Look Press

Пряность из индийской кухни положительно влияет на здоровье мозга и помогает отсрочить наступление деменции, рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо.

Речь идёт о куркуме, которая, по его словам, стала объектом многочисленных исследований. Эксперты часто говорят о слабой распространённости старческого слабоумия у жителей Индии. В этой культуре принято есть пряность каждый день, передаёт « Российская газета ».

Учёные провели лабораторные исследования куркумы, результаты которого обнаружили её противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Эксперименты на добровольцах подтвердили результат: у употребляющих продукт два раза в неделю или чаще значительно улучшилась память и внимание. Кроме того, проверка МРТ показала снижение количества сигнализирующих о болезни Альцгеймера амилоидных бляшек в головном мозге.

Ранее News.ru писал, что исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе научились выявлять минимальные изменения бета-белка амилоида в крови пациентов. Это позволит с точностью до 94% обнаруживать болезнь Альцгеймера до того, как у больного разовьются потеря памяти и спутанность сознания.