https://static.news.ru/photo/587bc3f4-c02c-11e9-a89e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал о том, как сохранить здоровье в период холодов.

По его словам, для профилактики ОРЗ и снижения активности вирусов необходимо нанести на носовой платок масла чайного дерева, можжевельника, эвкалипта, мирры, кедра или хвои, передаёт АГН « Москва ».

В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что достаточно нанести одну каплю вещества.

Кроме того, масла лаванды, апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы могут помочь в борьбе со стрессом, так как обладают успокаивающим эффектом, заключил он.

Как писал News.ru, ранее диетолог Лидия Ионова заявила, что снижение количества потребляемого мяса может быть полезно для человека. По её словам, многие россияне едят слишком много этого продукта. Однако полный отказ от мяса может грозить дефицитом витамина B12 и анемией, добавила она.