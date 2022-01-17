Врач рассказал о симптоме «омикрона», который мешает выявить коронавирус

Сильная боль в горле является распространённым симптомом не только «омикрон»-штамма коронавируса, но и других заболеваний, заявил врач Владимир Зайцев. По его словам, из-за этого пациенты часто не отождествляют появившуюся симптоматику с коронавирусом, что приводит к потере времени при лечении, пишут «Народные Новости».

С обычным COVID-19 симптоматика больше уходила в слабость, вялость, ограничение подвижности, бронхо-легочные состояния. Сейчас это сильно бьет по носоглотке, по слизистой оболочке стенки носа. Очень сильно болит горло — так, будто бы человек жует стекло и глотает. Горло периодически болит (у всех — NEWS.ru), поэтому отношение к этой проблеме несколько затирается. Человек не отождествляет этот симптом с «омикроном». Это очень-очень важно, ведь теряется драгоценное время, — заверил Зайцев.

Он добавил, что в России «омикрон» пока что не получил широкого распространения, однако, по словам медика, из-за высокой заразности нового штамма заболеваемость в скором времени начнёт расти. Зайцев также рассказал, что заразиться этим штаммом можно в том числе если чесать свои глаза из-за сухого воздуха или аллергии.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость «омикроном» в России снизится к концу января. Учёный пояснил, что «омикрон»-штамм «не выдерживает» нынешнего активного темпа заражения, поэтому его инфекционность снижается.