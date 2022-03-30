Врач рассказал о росте цен на стоматологические услуги

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Острая, кислая и жареная пища вызывает обострение гастрита, заявил диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, обычно у людей бывает хронический гастрит, который может находиться как в стадии обострения, так и ремиссии, пишут «Народные Новости».

Каждый гастрит может быть острым и хроническим. Хронический возникает чаще всего, но бывает и в стадии обострения, и в состоянии ремиссии. Вся кислая пища, острая, жареная раздражает слизистую желудка и...