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Врач рассказал о росте цен на стоматологические услуги

Врач Дакхильгов: цены на услуги стоматологов выросли от 50 до 200%
17:11, 30 марта 2022
Врач рассказал о росте цен на стоматологические услуги Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Стоматологи используют лучшие медицинские товары для лечения больных, в большинстве случаев это европейские или американские образцы, поэтому из-за санкций и ослабления рубля стоимость стоматологических услуг выросла от 50 до 200%, рассказал главный врач немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов. По его словам, сейчас на рынке повышенный спрос на услуги, поэтому стратегические запасы клиник постепенно истощаются, пишет Pravda.Ru.

Они готовы оплачивать услугу вперёд. То есть если у пациента есть какой-то план лечения, который расписан на 3 месяца или на полгода, то многие пациенты хотят заранее сейчас зафиксировать цену, оплатить эту услугу, чтобы в течение полугода её получить целиком и уже гарантированно, — подчеркнул Дакхильгов.

Ранее экс-глава российской авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков заявил, что цены на авиабилеты вырастут на 50% и выше. По словам предпринимателя, после введения санкций против отечественных фирм-авиаперевозчиков стало значительно труднее закупать запчасти для самолётов, рассчитывать логистику и проводить техническое обслуживание воздушных судов. В связи с этим, спикер подчеркнул, что «лоукоста в такой ситуации быть не может».

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