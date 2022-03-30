Врач рассказал о росте цен на стоматологические услуги

Врач рассказал о росте цен на стоматологические услугиВрач Дакхильгов: цены на услуги стоматологов выросли от 50 до 200%
Стоматологи используют лучшие медицинские товары для лечения больных, в большинстве случаев это европейские или американские образцы, поэтому из-за санкций и ослабления рубля стоимость
Они готовы оплачивать услугу вперёд. То есть если у пациента есть какой-то план лечения, который расписан на 3 месяца или на полгода, то многие пациенты хотят заранее сейчас зафиксировать цену, оплатить эту услугу, чтобы в течение полугода её получить целиком и уже гарантированно, — подчеркнул Дакхильгов.
Ранее экс-глава российской авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков заявил, что цены на авиабилеты вырастут на 50% и выше. По словам предпринимателя, после введения санкций против отечественных фирм-авиаперевозчиков стало значительно труднее закупать запчасти для самолётов, рассчитывать логистику и проводить техническое обслуживание воздушных судов. В связи с этим, спикер подчеркнул, что «лоукоста в такой ситуации быть не может».