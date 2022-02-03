Врач рассказал о рисках для здоровья при проживании в небоскрёбах

Сердечно-сосудистая система и работа внутренних органов может пострадать от длительного пребывания в небоскрёбе. Кроме того, это может также спровоцировать психические расстройства, сообщил РИА Недвижимость главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков. Однако речь идёт не о нахождении в таких зданиях нескольких дней, а о проживании.

Окна в небоскрёбах, как правило, не открываются, приток воздуха идёт только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций, — добавил Хомяков.

Небоскрёбами называют здания, высота которых составляет не менее 100 метров. Как пояснил доктор, нахождение в них несколько дней и даже месяцев не несет особых рисков, однако при постоянном проживании люди могут испытывать серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе психические расстройства. Одна из причин для этого — большое скопление людей в здании и рядом с ним, а также неблагоприятная однообразная визуальная среда и подсознательный страх от высоты.

Ещё одна особенность таких высоток — низкочастотные инфразвуковые колебания, они и способны оказывать негативное влияние на работу нервной и сердечно-сосудистой систем и других внутренних органов.

Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце, — подчеркнул врач.

Также, как напомнил Хомяков, при подъёме на скоростных лифтах в подобных зданиях может закладывать уши. Это связано с резким скачком атмосферного давления.

Ранее стало известно, что лифт с пассажиром сорвался в одном из небоскрёбов комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». В момент инцидента в кабине находился один человек, он отделался ушибами. Лифт пролетел с 27-го до 14-го этажа, после чего резко затормозил.