Врач рассказал о рисках для здоровья при проживании в небоскрёбах
Ксения Голуб
Ксения Голуб
07:36, 04 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сердечно-сосудистая система и работа внутренних органов может пострадать от длительного пребывания в небоскрёбе. Кроме того, это может также спровоцировать психические расстройства, сообщил РИА Недвижимость главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков. Однако речь идёт не о нахождении в таких зданиях нескольких дней, а о проживании.
Окна в небоскрёбах, как правило, не открываются, приток воздуха идёт только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций, —добавил Хомяков.
Небоскрёбами называют здания, высота которых составляет не менее 100 метров. Как пояснил доктор, нахождение в них несколько дней и даже месяцев не несет особых рисков, однако при постоянном проживании люди могут испытывать серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе психические расстройства. Одна из причин для этого — большое скопление людей в здании и рядом с ним, а также неблагоприятная однообразная визуальная среда и подсознательный страх от высоты.
Ещё одна особенность таких высоток — низкочастотные инфразвуковые колебания, они и способны оказывать негативное влияние на работу нервной и сердечно-сосудистой систем и других внутренних органов.
Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце, — подчеркнул врач.
Также, как напомнил Хомяков, при подъёме на скоростных лифтах в подобных зданиях может закладывать уши. Это связано с резким скачком атмосферного давления.
Ранее стало известно, что лифт с пассажиром сорвался в одном из небоскрёбов комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». В момент инцидента в кабине находился один человек, он отделался ушибами. Лифт пролетел с 27-го до 14-го этажа, после чего резко затормозил.