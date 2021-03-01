Врач рассказал о разнице иммунитета у переболевших COVID и вакцинированных

https://static.news.ru/photo/0345e9a0-7a89-11eb-8ac9-96000091f725_660.jpg Николай Брико Фото: nasci.ru

Перенесённое заболевание даёт меньший по сроку иммунитет в сравнении с вакцинацией. Об этом на круглом столе «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?» рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

По его словам, в настоящее время всё чаще можно столкнуться с данными, согласно которым SARS-CoV-2 становится возбудителем сезонного заболевания. Как подчеркнул Брико, вакцинация даёт более длительный иммунитет в сравнении с перенесённым недугом.

Академик отметил, что наибольшему риску заражения подвержены люди, живущие в больших городах.

Поэтому их можно прививать в первую очередь, — цитирует эпидемиолога РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского университета имени Сеченова Минздрава России, академик РАН Александр Караулов рассказал, какой тип иммунитета способен справиться с коронавирусом.

По его словам, существует некий врождённый иммунитет, обладатели которого сами по себе устойчивы к патогену.