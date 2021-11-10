Врач рассказал о протекании постковидного синдрома у мужчин и женщин

Коронавирусная инфекция в острой фазе тяжелее протекает у мужчин, чем у женщин, однако последние чаще сталкиваются с постковидными осложнениями. Около 40% переболевших COVID-19 испытывают утомляемость, почти каждый третий имеет одышку и проблемы со сном, каждый пятый — депрессию. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, слова которого приводит ТАСС.

Эксперт также отметил , что чем старше человек, тем больше у него может возникнуть проблем со здоровьем после выздоровления. Кроме того, предрасположенность к постковидному синдрому увеличивают некоторые хронические заболевания, в частности, бронхиальная астма. А пациенты, выписанные из реанимации, могут умереть от постковидных осложнений в течение ближайших трёх месяцев.

Благодаря постковидному синдрому после выписки из стационара примерно 15-25% наших пациентов уже никогда не возвращаются к своей прежней работе. То есть это говорит о том, что проблема не заканчивается с выпиской пациентов из стационара, — заключил Авдеев.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что многие россияне при появлении симптомов коронавируса совершают ошибки, которые приводят к тяжёлому постковидному синдрому. Подобных проблем можно избежать, вовремя обратившись за медицинской помощью и не занимаясь самолечением.