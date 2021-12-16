Врач рассказал о проработке проблемы постковидной реабилитации детей

Отоларингологи сейчас активно прорабатывают вопросы, связанные с постковидной реабилитацией детей, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), доктор медицинских наук Николай Дайхес. По его мнению, это очень важная проблема, так как даже в ситуации со взрослыми медикам понятны далеко не все аспекты течения болезни, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Для нас сейчас очень важно выработать вопросы постковидной реабилитации у детей, мы этим активно занимаемся, и не только как институт, но и в целом на уровне Федерального медико-биологического агентства. Сегодня это очень важно, потому что по взрослым нам многие вещи понятны, сейчас нужно прорабатывать эти вопросы для детей. Всё сохраняется, все старые симптомы, и со слухом тоже бывают ковидные проблемы. А самое главное — надо приучать людей к тому, что надо прививаться, — подчеркнул врач.

Он согласился со словами гендиректора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураба Кекелидзе, который связал утомляемость и повышенную раздражительность после перенесённого коронавируса с поражениями мозга. По словам Дайхеса, уже имеющиеся традиционные симптомы коронавируса, такие как потеря обоняния и проблемы с дыханием, начали расширять своё влияние на организм. Так, например, в последнее время пациенты с коронавирусом начали жаловаться на проблемы со слухом, уточнил медик.

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