Врач рассказал о препятствии на пути к групповому иммунитету

Несмотря на то что уже достаточно продолжительное время идёт кампания по вакцинации в России, коронавирус победить никак не удаётся. Основной проблемой перед достижением коллективного иммунитета стала минимальная заинтересованность населения в препаратах от COVID-19. Об этом «Царьграду» рассказал глава Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

Есть понимание, что надо достичь этого группового иммунитета. Мы знаем, какие цифры там определены. И сейчас вопрос не отсутствия знаний, а вопрос недостаточной заинтересованности самого населения в этой борьбе, — отметил учёный.

По его мнению, все прекрасно знают имеющиеся нормы профилактики коронавируса и их эффективность уже доказана, только их мало кто соблюдает. Такая же ситуация происходит и с вакцинацией, ведь сейчас этот процесс в России протекает крайне медленно.

Надо разделять вопрос наличия научных знаний и вопрос практического применения. Поэтому сейчас проблема больше именно с имплементацией, с применением и с реализацией. Что делать-то, понятно. Почему это всё не делается — это другой вопрос, — заключил Колбасов.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев вытеснил все остальные штаммы заболевания. Таким образом, он стал самым распространённым в России.