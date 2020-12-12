Врач рассказал о правилах ношения маски зимой

https://static.news.ru/photo/1acf8a42-3dce-11eb-a1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о правилах использования медицинских масок в зимнее время.

По его словам, если маска намокла от снега и в ней скопился конденсат, её необходимо менять независимо от того, медицинская она или одноразовая.

Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда, может в том числе наледь образовываться, своеобразные сосульки. Нужно чаще менять маску, если она выходит из строя, — подчеркнул он.

Врач также отметил, что есть маски, которые могут носить только переболевшие или привитые люди. К таким средствам защиты он отнёс респираторы с клапаном.

Дело в том, что воздух, выходящий из клапана, не фильтруется, и изначально такие респираторы задумывались для здоровых людей. Если вы носите маску с клапаном и при этом не знаете свой статус — переболели, есть ли антитела, вы подвергаете опасности окружающих, — пояснил Водовозов.

Он уточнил, что в таких случаях следует приобрести респираторы второго класса защиты без клапана, в которых воздух фильтруется на вдох и выдох.

Специалист добавил, что для холодного времени года подходят маски, спускающиеся на шею как платок. Кроме того, уже начали выпускать актуальную в период пандемии одежду: в ней предусмотрены крепления для средств защиты, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные выяснили, насколько эффективны разные типы масок для защиты от COVID-19.