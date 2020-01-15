https://static.news.ru/photo/b25f2f5c-378a-11ea-af51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заведующий Городским центром спортивной медицины Екатеринбурга Михаил Чулошников напомнил, как правильно окунаться в крещенскую купель, чтобы не навредить здоровью.

Спортивный врач рекомендует готовиться заранее, как минимум за два месяца начинать закаливать свой организм. По его словам, однократное окунание в холодную прорубь не принесёт ни вреда, ни пользы человеку. Главное условие — это здоровье. Крещенские купания категорически запрещены для простуженных, сердечников и больных эпилепсией.

Для тех, кто здоров, необходимо соблюдать ряд правил: окунаться только в специально отведённом месте, не подогревать себя алкогольными напитками, сделать зарядку до и после погружения. До купели идти лучше в тапочках, а после того как окунулись, надо растереть тело махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая, пишет «КП-Урал».

Также не стоит брать с собой детей младше 12 лет. При этом даже если соблюдать все рекомендации, врачи не могут дать гарантии, что человек не заболеет после погружения.

Ранее врачи назвали ряд противопоказаний к моржеванию. По их словам, влияние купания в ледяной воде на иммунитет преувеличено, а вот остановка сердца у неподготовленных людей встречается часто, писал NEWS.ru.