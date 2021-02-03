Врач рассказал о повреждении зрения и слуха после COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua

Осложнением после перенесённого коронавируса могут стать повреждения зрения и слуха. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам медика, вирус наносит удары оп самым слабым местам конкретного человека в зависимости от того, чем он болел ранее. Одним из следствий перенесённой инфекции может стать парестезия - нарушение чувствительности, сопровождаемое в том числе поражением слуха. Также следствием повреждения сосудов и нервов могут стать потеря обоняния и вкуса, а также ухудшение зрения.

Комментируя информацию о полной потере зрения пациентом из Великобритании, перенесшем вирус, Жемчугов не стал исключать подобную возможность. Он пояснил, что в результате болезни у пациентов в мозгу появляются гелеобразные образования. Они возникают за счёт пропитывания крови через повреждённые сосуды.

Я не исключаю, что мог образоваться такой очаг около нерва и повредить зрительный нерв, — цитирует его ТАСС

Жемчугов считает, что такого рода осложнения могут развиваться у людей с травмой глаз или повреждением близлежащих сосудов.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович, целью России в борьбе с коронавирусом является снизить число заражённых практически до нуля или до очень низкого уровня. Сделать это необходимо уже в ближайшее время.