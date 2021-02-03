16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Врач рассказал о повреждении зрения и слуха после COVID-19

03:33, 04 февраля 2021 20
Фото: Cai Yang/Xinhua

Осложнением после перенесённого коронавируса могут стать повреждения зрения и слуха. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам медика, вирус наносит удары оп самым слабым местам конкретного человека в зависимости от того, чем он болел ранее. Одним из следствий перенесённой инфекции может стать парестезия - нарушение чувствительности, сопровождаемое в том числе поражением слуха. Также следствием повреждения сосудов и нервов могут стать потеря обоняния и вкуса, а также ухудшение зрения.

Комментируя информацию о полной потере зрения пациентом из Великобритании, перенесшем вирус, Жемчугов не стал исключать подобную возможность. Он пояснил, что в результате болезни у пациентов в мозгу появляются гелеобразные образования. Они возникают за счёт пропитывания крови через повреждённые сосуды.

Я не исключаю, что мог образоваться такой очаг около нерва и повредить зрительный нерв, — цитирует его ТАСС

Жемчугов считает, что такого рода осложнения могут развиваться у людей с травмой глаз или повреждением близлежащих сосудов.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович, целью России в борьбе с коронавирусом является снизить число заражённых практически до нуля или до очень низкого уровня. Сделать это необходимо уже в ближайшее время.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео