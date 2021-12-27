Врач рассказал о последствиях вдыхания морозного воздуха

Заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, почему вдыхание морозного воздуха может негативно отразиться на здоровье. Это зависит от чувствительности к зимней стуже, сообщает радио Sputnik.

Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. А при температуре минус 20–25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе — кашель, затруднённое дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле, — пояснил врач.

Медик порекомендовал в связи с этим обратить внимание на такие ощущения, так как на воспалённое горло легко «садится» инфекция. А чтоб не получить переохлаждение организма, нужно укутаться шарфом или воспользоваться медицинской маской.

По словам специалиста, нужно создавать такие условия, чтобы перед тем, как уйти в лёгкие, воздух хорошо прогрелся. Например, после пребывания на морозе, будет хорошо выпить горячий чай или кофе.

Ранее сообщалось, что в центральной части России вновь ожидают наступления морозов. В Москве в ночь на среду будет минус 20 градусов, что станет недельным минимумом. При этом 31 декабря и в новогоднюю ночь погода будет более комфортной — шесть градусов ниже нуля, а 1 января — около нуля.