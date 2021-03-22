Врач рассказал о помощи сосудам после коронавируса

https://static.news.ru/photo/093b0b70-8b7c-11eb-b3da-96000091f725_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врач-терапевт Георгий Сапего заявил, что для перенёсших коронавирус россиян существуют несколько правил, которые помогут мягко пройти восстановительный период кровеносной системе.

По его словам, после тяжёлой формы заболевания смертоносной инфекцией может развиваться глубокое воспаление сосудов и нарушаться свертываемость крови. Потребуется лечение в стационаре, после которого пациентам могут назначить препараты, предупреждающие образование тромбов, отметил врач в беседе с радио Sputnik.

Сапего считает, что при назначении таких лекарств, людям следует тщательно беречь свои сосуды от повышенного артериального давления и возможных повреждений.

То есть придётся правильно принимать лекарства от давления и желательно не заниматься контактными видами спорта. Иначе может повредиться какой-нибудь кровеносный сосуд, — пояснил Сапего.

Он добавил, что не надо принимать «Аспирин» и «Ибупрофен» без назначения врача, поскольку данные лекарства способны спровоцировать кровотечение. Также Сапего не советует прибегать к помощи каких-то особенных средств для восстановления сосудов.

Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов. Не нужно пытаться укрепить их какими-то снадобьями, — подчеркнул терапевт.

При этом предупредить недостаток витаминов, полезных для сосудов, можно, если питаться разнообразно, с пятью порциями овощей и фруктов в день. Также помогут регулярная физическая нагрузка и отказ от курения, уверен Сапего.

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