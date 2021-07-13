Врач рассказал о пользе ежедневного употребления кофе

Ежедневное употребление кофе полезно для здоровья. Об этом «Москве 24» заявил сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог Владимир Хорошев.

По мнению медика, главное — во всём соблюдать меру. Так, безопасная доза кофе — не более двух-трёх чашек в день. Хорошев отметил , что кофе особенно полезно пить по утрам благодаря его мощному тонизирующему эффекту.

Кроме того, он благоприятно воздействует на иммунную систему, способствуя выведению из организма патогенных клеток. По его словам, кофе стимулирует образование специальных клеток — Т-киллеров, с помощью которых иммунная система борется с раковыми опухолями.

Несмотря на пользу напитка, врач не рекомендует его употреблять людям, перенёсшим инсульт, обширный инфаркт миокарда, лечащих аневризму брюшной аорты, а также страдающим от повышенного артериального давления.

Ранее стало известно, что употреблять кофе не рекомендуется перед приёмом пищи и сразу после него, рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва. Идеальным для употребления кофе является время между основными приёмами пищи. В этом случае все полезные свойства напитка будут работать и минеральный баланс в организме не нарушится, пояснила она.