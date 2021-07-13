Врач рассказал о пользе ежедневного употребления кофе

Ежедневное употребление кофе полезно для здоровья. Об этом «Москве 24» заявил сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог Владимир Хорошев.
По мнению медика, главное — во всём соблюдать меру. Так, безопасная доза кофе — не более двух-трёх чашек в день. Хорошев
Кроме того, он благоприятно воздействует на иммунную систему, способствуя выведению из организма патогенных клеток. По его словам, кофе стимулирует образование специальных клеток — Т-киллеров, с помощью которых иммунная система борется с раковыми опухолями.
Несмотря на пользу напитка, врач не рекомендует его употреблять людям, перенёсшим инсульт, обширный инфаркт миокарда, лечащих аневризму брюшной аорты, а также страдающим от повышенного артериального давления.
Ранее стало известно, что употреблять кофе не рекомендуется перед приёмом пищи и сразу после него, рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва. Идеальным для употребления кофе является время между основными приёмами пищи. В этом случае все полезные свойства напитка будут работать и минеральный баланс в организме не нарушится, пояснила она.