Врач рассказал о плюсах появления реакции на вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2c86d8ea-5ef7-11eb-a043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев назвал преимущества появления реакции на вакцину от коронавируса.

Считается, что если всё-таки есть какие-то проявления вакцинации, то, как правило, иммунитет более сильный, — отметил он.

По его словам, создатели препарата «Спутник V» говорят, что длительность иммунитета после прививки составляет около двух лет. Малышев добавил, что это математический расчёт, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что запрета на вакцинацию от нового коронавируса препаратом российского производства «Спутник V» онкобольных в инструкции к веществу нет. Присутствует лишь указание применять средство осторожно. Это связано с тем, что пациентам прописывают разные курсы химиотерапии.

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, в августе 2020 года. Она стала первым в мире препаратом по профилактике коронавируса. «Спутник V» изготовлен на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, существенными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность препарата превышает 90%, он обеспечивает полную защиту от тяжёлых случаев заболевания.