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Врач рассказал о необычном симптоме коронавируса

10:31, 04 февраля 2021 11
Фото: Unsplash

Врач Хусейн Абде в разговоре с журналистами сообщил о необычном симптоме заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По его словам, о том, что у человека COVID-19, может свидетельствовать покраснение пальцев ног.

Как отметил медик, многие пациенты, которые лечились после заражения коронавирусом, жаловались на то, что у них опухают нижние конечности. Также больные указывали на жжение.

Кожная сыпь, которая поражает пальцы ног, является ещё одним симптомом, на который следует обратить внимание, — цитирует Абде Express.

Доктор подчеркнул, что ощущения при «ковидных пальцах» похожи на крапивницу или ветряную оспу. Возникновение указанного симптома говорит о необходимости немедленного оказания медицинской помощи.

Как ранее передавал NEWS.ru, психическое или неврологическое заболевание грозит каждому третьему человеку, переболевшему COVID. Соответствующее исследование опубликовали медики Оксфордского университета.

33,6% заболевших COVID впоследствии сталкивались с определёнными нарушениями психологического характера.

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