Врач рассказал о необычном симптоме коронавируса

Врач Хусейн Абде в разговоре с журналистами сообщил о необычном симптоме заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По его словам, о том, что у человека COVID-19, может свидетельствовать покраснение пальцев ног.
Как отметил медик, многие пациенты, которые лечились после заражения коронавирусом, жаловались на то, что у них опухают нижние конечности. Также больные указывали на жжение.
Кожная сыпь, которая поражает пальцы ног, является ещё одним симптомом, на который следует обратить внимание, — цитирует Абде Express.
Доктор подчеркнул, что ощущения при «ковидных пальцах» похожи на крапивницу или ветряную оспу. Возникновение указанного симптома говорит о необходимости немедленного оказания медицинской помощи.
Как ранее передавал NEWS.ru, психическое или неврологическое заболевание грозит каждому третьему человеку, переболевшему COVID. Соответствующее исследование опубликовали медики Оксфордского университета.
33,6% заболевших COVID впоследствии сталкивались с определёнными нарушениями психологического характера.