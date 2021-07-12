Врач рассказал о недугах, которые «отражаются» на лице

Любое внезапное изменение цвета лица должно насторожить, поскольку оно может быть симптомом заболевания. Об этом врач-онколог и хирург Иван Карасёв рассказал «Российской газете».

В частности, бледность может быть признаком анемии, желтоватый оттенок кожи — свидетельствовать о проблемах с печенью. Появившаяся на губах синева — характерный симптом нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

Бледно-розовая окраска участка вокруг глаз обычно указывает на заболевания мочевого пузыря или предстательной железы. Появление тёмных кругов под глазами или мешков может свидетельствовать о заболевании почек. Красные прожилки в глазах предупреждают о нервном истощении, а жёлтые склеры — о проблемах с печенью.

Сухая и трескающаяся кожа является признаком обезвоживания, а также нарушении работы потовых желёз.

Женщинам врач посоветовал обратить внимание на появление волос в районе челюстей, подбородка и верхней губы. Это может указывать на синдром поликистоза яичников.

Ранее заслуженный врач России, кардиолог Владимир Подхомутников рассказал, при каких видах боли следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Самой опасной он назвал боль в животе, поскольку она может указывать на острый панкреатит, язву желудка или холецистит.