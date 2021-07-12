Врач рассказал о недугах, которые «отражаются» на лице

Любое внезапное изменение цвета лица должно насторожить, поскольку оно может быть симптомом заболевания. Об этом врач-онколог и хирург Иван Карасёв рассказал «Российской газете».
В частности, бледность может быть признаком анемии, желтоватый оттенок кожи — свидетельствовать о проблемах с печенью. Появившаяся на губах синева — характерный симптом нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.
Бледно-розовая окраска участка вокруг глаз обычно указывает на заболевания мочевого пузыря или предстательной железы. Появление тёмных кругов под глазами или мешков может свидетельствовать о заболевании почек. Красные прожилки в глазах предупреждают о нервном истощении, а жёлтые склеры — о проблемах с печенью.
Сухая и трескающаяся кожа является признаком обезвоживания, а также нарушении работы потовых желёз.
Женщинам врач
Ранее заслуженный врач России, кардиолог Владимир Подхомутников рассказал, при каких видах боли следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Самой опасной он назвал боль в животе, поскольку она может указывать на острый панкреатит, язву желудка или холецистит.