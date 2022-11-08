Врач рассказал о лекарстве, вызывающем зависимость Врач Продеус при использовании назальных спреев есть риск развития зависимости

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Частое использование спреев отнасморка ведет к зависимости и заболеваниям, при которых требуется хирургическое вмешательство. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил врач-иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. Он отметил, что заложенность носа при насморке быстро снимается с помощью сосудосуживающих препаратов, однако их неумеренное применение способно погубить слизистую оболочку.

Длительное и неумеренное применение сосудосуживающих капель от насморка ведет к вазомоторному риниту, то есть к нарушению функционирования слизистой оболочки носа и к регулярной отечности. Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий, — предупредил Продеус.

По его словам, состояние человека, страдающего вазомоторным ринитом, схоже с наркотической зависимостью — он теряет возможность нормально дышать без использования капель и спреев. Подобный ринит крайне сложно поддается лечению, иногда приходится прибегать к оперативному вмешательству.

Иногда приходится даже прибегать к хирургическим методам и срезать слизистую, которая фактически погибла, — подчеркнул врач.

Он напомнил, что сосудосуживающие препараты не лечат насморк, а избавляют пациентов от одного из исмптомов. Использовать их можно не дольше трех-четырех дней. Если необходимость их использования сохраняется дольше, следует обратиться за консультацией к врачу.

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