https://static.news.ru/photo/c85569ec-dd9f-11e9-8308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

В среднем от храпа страдают от 3 до 10% детей. Об этом сообщил профессор Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Русецкий.

По словам врача, самой частой причиной храпа и апноэ (остановка дыхания во сне. — News.ru ) у детей является воспаление аденоидов.

Дело в том, что организм ребёнка ещё не сформирован до конца, и любое гипоксическое состояние может привести к необратимой задержке развития, — цитирует профессора газета « Известия ».

Русецкий подчеркнул, что если ребёнок храпит, его нужно сразу показать врачу. По его словам, храп как у детей, так и у взрослых может быть и симптомом такого тяжелого заболевания, как синдром апноэ.

По данным издания, от апноэ во всём мире страдают около 30% взрослого населения и 10% детей. За ночь человек из-за храпа может просыпаться десятки раз, что приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма.

Как ранее писал News.ru, учёный — резидент «Сколково» профессор Аркадий Медведев намерен повысить тонус гладкомышечных волокон мягкого нёба, расслабленных во время сна человека. Именно вибрация мягких тканей гортани является причиной храпа.