Врач рассказал о двухуровневой защите от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c247f6a4-3830-11eb-b7f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

Два уровня иммунной защиты — природный и искусственный — мешают проникновению коронавируса в организм. Об этом заявил доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков.

По словам кандидата медицинских наук, первым уровнем является врождённый иммунитет, второй создаётся искусственно путём вакцинации, сообщает радио Sputnik.

Вакцинация не даёт стопроцентную защиту, если нет нормального видового врождённого иммунитета, то есть, если нет неспецифической резистентности. Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии, — пояснил Цветков.

Он добавил, что иммунитет у каждого человека разный, и он сильно меняется с годами «в зависимости от воздействия разных факторов». Воздействие негативных факторов и должна компенсировать вакцинация. Благодаря ей организм «учится» правильно реагировать на болезнь.

Вакцинация — это малая болезнь. С её помощью мы тренируем организм. Механизмы защиты организма не направлены на формирование специфических механизмов. Мы их искусственно создаём, — подчеркнул врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повторное заражение коронавирусом возможно, если организм не выработал достаточное количество антител. При этом оно протекает тяжелее. Об этом сообщил академик РАН Александр Горелов. Предотвратить тяжёлое течение при повторном заболевании, по мнению академика, поможет вакцинация.